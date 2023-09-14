РФ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США

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Посла США в РФ Линн Трейси вызвали в МИД, где объявили жесткий демарш в связи с деятельностью американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел России.

Обоих объявили персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение семи суток.

Отмечается, что первый секретарь посольства США Силлин и второй секретарь Бернстайн вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым.

В МИД подчеркнули, что противоправная активность диппредставительства США, включая вмешательство во внутренние дела РФ, недопустима и будет решительно пресекаться.

"Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ обвинили Шонова в сборе данных о спецоперации и сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Отмечалось, что с сентября прошлого года и до момента своего задержания Шонов работал с сотрудниками отдела посольства США в Москве Джеффри Силлином и Дэвидом Бернстайном, выполняя их задания по сбору информации о ходе спецоперации, мобилизации в РФ, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность среди россиян в преддверии выборов президента РФ в 2024 году.

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