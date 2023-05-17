Представители США не обращались по поводу ареста экс-сотрудника их генконсульства – МИД РФ

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Представители США не обращались к российской стороне из-за ареста бывшего сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов во Владивостоке Роберта Шонова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что американские дипломаты по этому поводу с Москвой не связывались.

В марте ФСБ РФ арестовала Шонова по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Ему грозит наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Шонов подозревается в том, что установил переписку с представителями США, чтобы помочь им в деятельности, направленной против безопасности России. Госдепартамент осудил арест Шонова, считая обвинения безосновательными.