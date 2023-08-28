ФСБ РФ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных об СВО

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Сотрудники ФСБ РФ обвинили бывшего работника генконсульства США во Владивостоке, гражданина России Роберта Шонова в сборе данных о спецоперации и сотрудничестве с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"Ему (Шонову. – Прим. ред.) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", – отметили в ведомстве.

Согласно данным, с сентября прошлого года и до момента своего задержания Шонов работал с сотрудниками отдела посольства США в Москве Джеффри Силлином и Дэвидом Бернстайном, выполняя их задания по сбору информации о ходе спецоперации, мобилизации в РФ, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность среди россиян в преддверии выборов президента РФ в 2024 году.

По словам самого экс-сотрудника генконсульства США, он должен был искать лиц, которые проявляли лояльность по отношению к США для того, чтобы тоже собирать определенные данные на территории РФ.

ФСБ проводит следственные действия и выявляет все обстоятельства произошедшего, также планируется провести допросы американских дипломатов.

"В адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки", – резюмировали в ведомстве.

Пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Анастасия Романова заявила, что срок ареста Шонова был продлен еще на три месяца.

В марте этого года ФСБ РФ арестовала Шонова по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Экс-сотрудника генконсульства США подозревают в ведении переписки с представителями Штатов для оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что представители США не обращались к РФ в связи с арестом Шонова.



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