Власти США пообещали ответить на высылку двух дипломатов из РФ

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Американские власти назвали решение России объявить двух дипломатов Соединенных Штатов персонами нон грата необоснованным и пообещали ответить на него соответствующим образом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство США в РФ.

"Мы подтверждаем, что министерство иностранных дел России проинформировало посла (Линн. – Прим. ред.) Трейси 14 сентября о решении объявить двух дипломатов персонами нон грата. Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала", – следует из заявления.

Кроме того, официальный представитель Госдепа США Мэтт Миллер отметил, что в ответ на высылку американских дипломатов будет вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее сообщалось, что посла США в РФ Линн Трейси вызвали в МИД, где объявили жесткий демарш в связи с деятельностью американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

Обоих объявили персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение семи суток.

В МИД подчеркнули, что противоправная активность диппредставительства США, включая вмешательство во внутренние дела РФ, недопустима и будет решительно пресекаться.

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