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04 октября, 18:51

Политика

РФ потребовала запуска арбитража в отношении США из-за задержки в выдаче виз

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Россия требует немедленного запуска арбитража в отношении Соединенных Штатов в качестве страны, принимающей штаб-квартиру ООН, из-за задержки в выдаче американских виз российским дипломатам, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран "ядерной пятерки" (неформальное объединение государств, куда входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) в ООН. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы делегации РФ Константина Воронцова.

На заседании первого комитета Генассамблеи ООН он назвал ситуацию "вопиющей", потому что визы не были выданы в запрошенные сроки. Россия выступает координатором на полях первого комитета.

Отмечается, что РФ рассматривает подобное как попытку подорвать председательство Москвы в данном международном формате.

Днем 4 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Штаты выдали визы российской делегации для участия в соответствующих консультациях.

Ранее политолог Владимир Брутер сказал, что Штаты используют визы как оружие. По его мнению, американская сторона своими действиями демонстрирует вседозволенность.

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