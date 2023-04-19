Политолог заявил, что США используют визы как оружие

Фото: 123RF/oasisamuel

Соединенные Штаты используют визы как оружие. Об этом сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Они-то не обеспокоены тем, что американские журналисты должны массово приехать в Россию, такого случая просто нет. А вот российские журналисты, в том числе на сессии ООН, обязаны приезжать для освещения событий", – передает RT мнение политолога.

Этими словами эксперт прокомментировал заявление главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что США выдали визы не всем членам российской делегации.

Брутер отметил, что американская сторона своими действиями демонстрирует вседозволенность. При этом он считает, что российские журналисты не мешают США, так как в этой стране существует виза, ограничивающая передвижение приезжающих граждан. Например, США могут выдать журналистам визы, которые запрещают покидать Нью-Йорк.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением прессы, получили визы США в преддверии визита министра в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН.

До этого в США предупредили, что Лаврова ожидает холодный прием в Нью-Йорке. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Соединенные Штаты сделали все для того, чтобы разрушить основу отношений Москвы и Вашингтона. Посол напомнил об обвинениях США в адрес России во вмешательстве в выборы, в хакерских атаках, завоевании международных рынков и прочем.

