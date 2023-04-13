США предупредили, что Лаврова в Нью-Йорке ждет холодный прием – посол Антонов

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На сегодняшний день визы для главы МИД РФ Сергея Лаврова и российской делегации для участия в Совбезе ООН еще не получены. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Он уточнил, что, согласно заявлению американской стороны, вопрос с выдачей виз находится на стадии межведомственного согласования. Вместе с тем, по его словам, в США предупредили, что Лаврова ожидает холодный прием в Нью-Йорке.

"Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться", – сообщил российский дипломат.

Антонов добавил, что Соединенные Штаты сделали все для того, чтобы разрушить основу отношений Москвы и Вашингтона. В частности, посол напомнил обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы, в хакерских атаках, завоевании международных рынков и прочем.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона пока не выдала визы делегации РФ и Лаврову, поэтому речи о встречах главы МИД РФ с госсекретарем США Энтони Блинкеном не может и идти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле негативно относятся к ситуации с невыдачей виз российской делегации. Он отметил, что США необходимо выполнять собственные обязательства.

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