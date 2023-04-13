Россия призывает США согласовать прибытие делегации Лаврова на мероприятия ООН – посол РФ

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Соединенные Штаты до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, а также не оформили визы для делегации и журналистов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Имелась договоренность о приглашении 31 марта в американскую дипмиссию представителей отечественных СМИ для рассмотрения их визовых заявок. Однако менее чем за сутки прием был отменен без объяснения причин. Никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни", – приводятся слова посла в телеграм-канале российской дипмиссии.

Антонов призвал США безотлагательно оформить визы для российской делегации и журналистов. Он добавил, что их невыдача является нарушением обязательств США как страны размещения штаб-квартиры ООН, которое препятствует полноценной работе организации.

Также дипломат заявил, что российская сторона ожидает от Вашингтона оперативной выдачи разрешения на пролет спецборта главы МИД РФ без каких-либо условий и ограничений.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона пока не выдала визы делегации РФ и Лаврову, поэтому речи о встречах главы МИД РФ с госсекретарем США Энтони Блинкеном не может и идти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле негативно относятся к ситуации с невыдачей виз российской делегации. Он отметил, что США необходимо выполнять собственные обязательства.

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