РФ не будет скрывать отношение к попыткам Запада подорвать ее диалог с союзниками – Лавров

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Российская сторона не станет скрывать своего отношения к попыткам западных стран подорвать сотрудничество Москвы с союзниками. Об этом во время пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что ни у кого не должно быть каких-либо опасений, если речь идет о равноправном и взаимовыгодном взаимодействии, осуществляемом в соответствии с международным правом. В обратной ситуации, если страны Запада будут заниматься угрозами и шантажом, Москва не будет скрывать своего отношения, заявил глава МИД. Лавров указал, что партнеры в Казахстане, по ОДКБ, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества понимают, о чем идет речь.

Москва хочет, чтобы все многосторонние структуры и государства Евразийского континента были частью процесса более широкого интеграционного контура, подчеркнул российский министр.

"По крайней мере, должны быть открыты двери для всех таких организаций и всех таких стран. Процесс идет. Если брать Евразийский экономический союз, уже установлены его отношения с Шанхайской организацией сотрудничества. Такие же отношения есть между ШОС и СНГ, между ШОС и АСЕАН", – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее министр заявил, что западные государства не готовы к диалогу с Россией, они занимаются поиском новых способов ее сдерживания. Вместе с этим Лавров подчеркнул, что российская сторона открыта к сотрудничеству на равноправной основе с учетом интересов Москвы.

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