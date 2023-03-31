Небензя заявил, что стремление Запада нанести поражение РФ требует ответных военных мер

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Стремление Запада нанести стратегическое поражение требует от Москвы принятия всех ответных мер для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, его слова передает ТАСС.

Дипломат также добавил, что по этим причинам Владимир Путин озвучил ряд мер, которые заставили испугаться президента Украины Владимира Зеленского и его спонсоров.

Ранее Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщал, что утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, а также будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что логика новой концепции отражает революционные подвижки в международных делах. Он также подчеркнул, что в документе США прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.



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