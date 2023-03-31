Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил, что утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ.

Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, а также будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.

Согласно обновленной концепции, Россия будет противодействовать антироссийской деятельности иностранных государств, использовать армию для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников.

Кроме того, противодействие русофобии в разных сферах названо приоритетом гуманитарной политики РФ за рубежом, во внешней политике приоритетом стали неделимость безопасности и неприятие гегемонии.

Отмечается, что для России особо важно всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией.

По словам Путина, МИД РФ с другими ведомствами провел кропотливую работу по приведению концепции в соответствие с современными реалиями. Президент отметил, что она послужит добротной основой для дальнейшей работы в международных делах.

Он добавил, что кардинальные изменения в международной жизни потребовали серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. Президент сообщил, что Москва выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что логика новой концепции отражает революционные подвижки в международных делах. Он также подчеркнул, что в документе США прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.

Министр рассказал, что в качестве важнейшего ресурса закрепляется курс на раскрытие потенциала стратегического партнерства с КНР, Индией, странами исламского мира, а также с государствами АСЕАН, Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе рассказал, в чем суть обновленной концепции внешней политики России. По его словам, российская сторона на данном этапе хочет помешать и сорвать развитие государства под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду РФ".

Он заявил, что "англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад" стремятся поддерживать свой диктат в мировых делах ради собственного господства. Для достижения этой цели ими используются такие методы, как угрозы, шантаж и прямое воровство, подчеркнул глава МИД РФ.

Предыдущую редакцию концепции приняли в ноябре 2016 года. Работа над ее обновлением велась последние несколько лет.

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