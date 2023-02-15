Политолог заявил, что РФ может предложить миру стандарты глобальной безопасности

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Российская сторона может предложить мировому сообществу непротиворечивые стандарты для обеспечения глобальной безопасности. Таким мнением поделился политолог Руслан Бальбек.

По его словам, идеологическое вмешательство западных стран может стать причиной не только потери государственности, но и уничтожения национальной идентичности граждан России.

"Именно российская цивилизация сегодня способна предложить миру общие, непротиворечивые мировоззренческие стандарты для обеспечения глобальной безопасности", – цитирует его RT.

Между тем руководитель МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе рассказал, в чем суть обновленной концепции внешней политики России. По его словам, российская сторона на данном этапе хочет помешать и сорвать развитие государства под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду РФ".

Главной задачей РФ во внешней политике является борьба с монополией Запада – Лавров

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