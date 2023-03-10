Премьер Венгрии допустил пересмотр отношений с Россией

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Будапешт может пересмотреть свои отношения с Москвой после завершения спецоперации России на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Политик считает, что пересмотр отношений с Россией в области внешней политики и экономики может произойти из-за изменения геополитических реалий. По его словам, необходимо восстановить российско-европейские отношения после окончания конфликта, однако, считает Орбан, это "далеко от реальности".

"Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10–15 лет", – заявил он.

Орбан, однако, уточнил, что Венгрия заинтересована в связях с Россией, особенно с учетом энергетической зависимости страны от российских поставок.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что размещение американских ракетных баз у границ России представляет серьезную проблему для лидера страны Владимира Путина. Орбан отметил, что эти обстоятельства заставляют его понять мотивы Путина, однако поступки российского президента он не поддерживает.

Он также высказывал мнение, что страны Европы должны сформировать оборонительный союз без участия США. Орбан заявил, что подход Запада к реакции на украинский конфликт определяют именно Штаты, а Европа же в это время теряет идентичность, причем как эмоционально, так и интеллектуально.

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