Премьер Венгрии отказался аплодировать Зеленскому перед совместным фото лидеров ЕС

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместным фото лидеров Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

В СМИ появились кадры со встречи украинского президента с лидерами стран – членов ЕС. На них можно заметить, что Зеленский в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к политикам, но в это время не все лидеры аплодируют Зеленскому.

Перед совместным фото Орбан не стал встречать его аплодисментами.

На специальном пленарном заседании Европарламента Зеленский выступил в речью, в ходе которой поблагодарил европейских лидеров за помощь. Он добавил, что Украина близка к вступлению в Евросоюз.

Ранее Орбан усомнился в том, что Украина сможет остаться суверенным государством. По мнению венгерского премьер-министра, вооруженный конфликт закончится победой российской армии.

Он также заявил, что украинская территория является "ничейной землей".

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