20:41Политика
Евросоюз может дойти до того, что отправит на Украину миротворческие силы – Орбан
Фото: ТАСС/EPA/SZILARD KOSZTICSAK
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС может дойти до того, что решит отправить миротворческие силы на украинскую территорию.
"Скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках", – передает РИА Новости его слова.
Венгерский политик обратил внимание на то, что европейские страны предоставили Киеву снаряжение и боеприпасы, а затем отправили военную технику. Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность поставки самолетов.
По его словам, Европа находится в опасном положении. Можно сказать, что она "балансирует на грани войны", добавил Орбан.
Ранее депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии во Франции большинством голосов одобрили антироссийскую резолюцию с призывами к государствам ЕС наращивать передачу украинской стороне всех видов оружия, в том числе истребителей, вертолетов и ракетных систем.
Европарламентарии снова заявили о необходимости создания специального трибунала по Украине, а также дальнейшем расширении санкций против РФ и конфискации российских активов в интересах Киева.
ЕС решил расширить программу подготовки украинских военных
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