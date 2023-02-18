Евросоюз может дойти до того, что отправит на Украину миротворческие силы – Орбан

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС может дойти до того, что решит отправить миротворческие силы на украинскую территорию.

"Скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках", – передает РИА Новости его слова.

Венгерский политик обратил внимание на то, что европейские страны предоставили Киеву снаряжение и боеприпасы, а затем отправили военную технику. Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность поставки самолетов.

По его словам, Европа находится в опасном положении. Можно сказать, что она "балансирует на грани войны", добавил Орбан.

Ранее депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии во Франции большинством голосов одобрили антироссийскую резолюцию с призывами к государствам ЕС наращивать передачу украинской стороне всех видов оружия, в том числе истребителей, вертолетов и ракетных систем.

Европарламентарии снова заявили о необходимости создания специального трибунала по Украине, а также дальнейшем расширении санкций против РФ и конфискации российских активов в интересах Киева.



ЕС решил расширить программу подготовки украинских военных

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