Премьер Венгрии назвал проблемой Путина ракетные базы США

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Размещение американских ракетных баз у границ России представляет серьезную проблему для Владимира Путина, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает Die Weltwoche.

"Проблема Путина – ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений", – сказал он.

Орбан отметил, что эти обстоятельства заставляют его понять мотивы Путина, однако поступки российского президента он не поддерживает. По его словам, западные страны не понимают Россию, поскольку эта страна представляет другую цивилизацию. Тем не менее венгерский политик убежден, что Штаты и их союзники должны найти подход к РФ ради мирного сосуществования и сотрудничества.

Ранее Орбан высказал мнение, что страны Европы должны сформировать оборонительный союз без участия США. Он указал на то, что подход Запада к реакции на украинский конфликт определяют именно Штаты. Европа же в это время теряет идентичность, причем как эмоционально, так и интеллектуально.

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