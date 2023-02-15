Лавров назвал целью новой внешней политики РФ прекращение монополии Запада

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе объяснил, в чем суть обновленной концепции внешней политики России, передает РИА Новости.

"Рамки должны впредь определяться не в его (Запада. – Прим. ред.) эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств", – заявил глава российского МИД.

По словам министра, России сейчас стремятся помешать и даже сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду России".

Лавров в своем выступлении заявил, что "англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад" стремятся поддерживать свой диктат в мировых делах ради собственного господства. Ради достижения этой цели используются такие методы, как угрозы, шантаж и прямое воровство, подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что страны Запада своими поставками оружия Украине подталкивают мир к апокалипсису. По мнению парламентария, Запад заблуждается в своих расчетах на победу.



Главной задачей РФ во внешней политике является борьба с монополией Запада – Лавров

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