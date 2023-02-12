В Госдуме РФ заявили, что западные страны толкают мир к апокалипсису

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Думский депутат от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что поставками оружия Украине западные государства толкают мир к апокалипсису. Об этом информирует РИА Новости.

"Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису, после которого обратно пути уже не будет", – отметил Шеремет.

Парламентарий добавил, что Запад сильно заблуждается в своих расчетах на победу, выбрав сторону насыщения Киева сильным вооружением. По мнение депутата, сейчас пришло то время, когда главы всех стран обязаны обдумывать свои действия в области международных отношений.

Украинская сторона продолжает производить запросы на поставки истребителей F-16. Недавно Киев обратился к нидерландским властям с подобной просьбой. Однако глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил, что это будет трудно выполнить.

Некоторые западные страны ответили отрицательно по вопросу поставок боевых самолетов Украине. Так, возможность передачи истребителей исключили Бельгия и Великобритания.

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