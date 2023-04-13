Норвегия объявила 15 российских дипломатов персонами нон грата

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Власти Норвегии объявили 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата. Об этом сообщается на официальном сайте МИД королевства.

"Правительство решило объявить персона нон грата 15 офицеров разведки, которые работали под прикрытием дипломатов в Норвегии", – говорится в сообщении.

Согласно распоряжению норвежских властей, объявленные персонами нон грата лица должны покинуть страну в ближайшее время. Помимо этого, Норвегия приняла решение о прекращении выдачи виз сотрудникам российских спецслужб после инцидента.

При этом, несмотря на вынесенное решение в отношении 15 российских специалистов, Норвегия намерена поддерживать с РФ нормальные дипломатические заявления, следует из документа.

На фоне произошедшего в МИД РФ заявили, что Москва ответит на недружественные действия Норвегии, сообщает ТАСС.

"РФ даст соответствующий ответ", – прокомментировали в дипломатическом ведомстве.

Ранее решение о высылке российских послов приняли в Нидерландах. В заявлении властей указывалось, что решение распространяется на 17 сотрудников. Оно было принято на фоне уравнивания числа дипсотрудников в РФ и Нидерландах.

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