Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата – МИД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата в качестве ответной меры на высылку из Эстонии сотрудника российского посольства, сообщается на сайте МИД РФ.

Согласно информации, временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер была вызвана в МИД РФ.

"Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта персоной нон грата без каких-либо оснований дипломатического сотрудника Посольства Российской Федерации в Таллине", – говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что Россию необходимо покинуть дипломату аналогичного уровня посольства Таллина. Ответственность за крах отношений стран лежит на совести тех людей, которые принимают такие решения в Эстонии, добавляется в сообщении.

До этого МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения между Россией и Эстонией о сотрудничестве в таможенных делах.

Так, Россия ввела санкции в отношении 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, которые наиболее враждебно настроены к российской стороне. Этот шаг был предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против РФ.

Ранее Владимир Путин освободил от должностей российских диппредставителей в Латвии и Эстонии. Михаила Ванина указом освободили от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Латвии. От должности российского диппредставителя в Эстонии также освободили Владимира Липаева.

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