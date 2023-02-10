Посол РФ назвал возможный разрыв отношений с Польшей нерациональным

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Разрыв дипломатических отношений с Польшей был бы нерациональным. Такое мнение высказал посол РФ в республике Сергей Авдеев.

"Что касается нас, мы считаем, что каналы коммуникации должны все равно оставаться открытыми, потому что рано или поздно они будут востребованы, а создавать их заново нецелесообразно и нерационально", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Авдеев пояснил, что главная функция российских дипломатических миссий в Польше заключается в анализе работы посольства, получении информации и ее дальнейшем изучении. Он посчитал, что оставлять "польских друзей без пригляда" в нынешней ситуации ни к чему.

Ранее РФ понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией. Страны в посольствах РФ и Эстонии будут представлять временные поверенные в делах.

На фоне снижения уровня дипотношений посол Эстонии Маргус Лайдре покинул РФ. Лайдре отбыл из страны 7 февраля.



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