Премьер Польши заявил, что поражение РФ является смыслом жизни Варшавы и Европы

Фото: ТАСС/ЕРА/Przemyslaw Piatkowski

Поражение России является смыслом жизни Варшавы и Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, чьи слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.

Он также одобрил решение Германии по поставке Киеву танков Leopard 2. Моравецкий указал, что лучше поздно, чем никогда.

Ранее немецкие власти решили предоставить украинской стороне танки. ФРГ отправит на Украину танки Leopard модели 2A6.

Позже издание Der Spiegel сообщило, что правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине. Бронированные машины планируют передать из запасов промышленности, уточняется в материале.



Правительство Германии подтвердило поставку 178 танков Leopard Украине

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