Действие соглашения по таможенной помощи между Россией и Эстонией прекращено

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Действие соглашения между Россией и Эстонией о сотрудничестве в таможенных делах было прекращено. Соответствующее заявление министерства иностранных дел РФ размещено на официальном портале правовой информации.

"26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года", – говорится в документе.

Ранее Россия ввела санкции в отношении 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, которые наиболее враждебно настроены к российской стороне. Этот шаг был предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против РФ.

Подпавшие под санкции люди имеют отношение к развернутой властями указанных государств кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям. Кроме того, они связаны с гонениями русскоязычного населения, с переписыванием истории, а также героизацией нацизма, считают в МИД.

В свою очередь, посол РФ в Таллине Владимир Липаев отметил, что эстонские власти вели дело к тому, чтобы разрушить отношения с Россией и подорвать перспективы их развития. Он подчеркнул, что Таллин пытался максимально осложнить работу российской дипмиссии, в том числе за счет оказания психологического давления, а также организационной обструкции.



Эстония ввела запрет на ввоз нефтепродуктов из России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!