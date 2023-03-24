МИД Эстонии принял решение о высылке одного российского дипломата

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Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение о высылке еще одного российского дипломата, сообщает ТАСС. Он должен покинуть страну до 29 марта.

Эстонское внешнеполитическое ведомство объяснило это тем, что российский гражданин якобы ведет деятельность, "подрывающую безопасность и конституционный порядок" страны.

"Деятельность данного лица нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, и оно должно покинуть Эстонию до 29 марта", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в МИД России пообещали ответить на высылку дипломата.

9 марта Россия ввела санкции в отношении 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, которые наиболее враждебно настроены к российской стороне. Этот шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России.

Подпавшие под санкции люди имеют отношение к развернутой властями указанных государств кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям. Кроме того, они связаны с гонениями русскоязычного населения, с переписыванием истории, а также героизацией нацизма, считают в МИД.

В прошлом году стало известно, что эстонские власти разрешили снос советских монументов, включенных в реестр культурных ценностей. По словам главы Минюста Леи Данилсон-Ярг, трудность возникла с объектами, которые были взяты под охрану страны. В связи с этим они должны быть удалены из списка подлежащих охране.

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