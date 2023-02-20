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Семнадцать российских дипломатов должны покинуть Нидерланды в рамках решения об уравнивании численности дипработников в обеих странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Яна Свилленса.

По словам Свиленнса, Нидерланды больше не принимают людей, которые являются сотрудниками российской разведки.

До этого Нидерланды планировали выслать 10 дипломатов, однако остановились на 17 сотрудниках.

Ранее послов Италии Джорджо Стараче и Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха вызвали в министерство иностранных дел РФ.

Главе дипмиссии Италии высказали недоумение в связи с отменой в Италии выступлений ряда российских исполнителей. Кроме того, были донесены российские оценки продолжающихся поставок вооружений и военной техники для киевского режима.

В беседе с нидерландским послом представители МИД РФ потребовали прекратить попытки нидерландских властей возложить на Россию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году.

18 февраля министерство иностранных дел РФ предупредило, что Москва ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов.

Позже стало известно, что генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге 20 февраля будет временно закрыто в связи с нехваткой персонала из-за высылки из России большого количества нидерландских дипломатов.



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