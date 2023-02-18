МИД РФ обещало ответить на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство иностранных дел РФ предупредило, что Москва ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов.

До этого стало известно, что кабинет министров Нидерландов принял решение об ограничении числа работающих в стране российских дипломатов. Уточнялось, что оно коснется 10 сотрудников посольства РФ.

"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", – передает РИА Новости сообщение министерства.

Ранее послов Италии Джорджо Стараче и Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха вызвали в МИД РФ.

В российском ведомстве заявили о недопустимости продвигаемой голландскими властями практики препятствования работе посольства России в Нидерландах и указали на деструктивную позицию Гааги на визовом направлении.

До этого сообщалось о решении России выслать из страны четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры на объявление российских дипломатов в стране персонами нон грата.

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