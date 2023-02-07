Посольству США в Москве вручили ноту с требованием не вмешиваться в дела РФ – СМИ

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МИД РФ передал посольству США в Москве ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству внешнеполитического ведомства.

"Посольству США <...> была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", – сказал собеседник агентства.

Кроме того, сотрудников американской дипмиссии предостерегли от подрывной деятельности, в том числе посредством вербовки "агентов влияния", подстрекания к протестам и насаждения розни и раздора. За это им может грозить высылка из страны.

В частности, источник ТАСС уточнил, что новому послу США Линн Трейси в связи с ее заявлениями об СВО было сделано представление о необходимости соблюдать законы РФ и прекратить деятельность, не соответствующую принципам Венской конвенции о дипломатических сношениях.

США назначили нового посла в РФ в декабре прошлого года. Прежний посол Джон Салливан досрочно сложил полномочия и уехал на родину из-за смерти жены.

Кандидатура Трейси была предложена непосредственно президентом США Джо Байденом. Трейси стала первой женщиной на данном посту. Она владеет русским языком и уже работала в Москве в качестве замглавы дипмиссии в 2014–2017 годах.

26 января Трейси прибыла в Москву. 30 января ее приняли в МИД РФ для вручения верительных грамот. У здания ведомства дипломата встретили подростки с антиамериканскими лозунгами.



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