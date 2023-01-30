Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о важной задаче нового посла США в Москве Линн Трейси, сообщает телеканал "Звезда".

"Очень важная для нее сейчас задача – еще больше не ухудшить двусторонние отношения", – отметила Захарова.

По словам спикера, российская сторона сделала все для сохранения безопасности Трейси в Москве на фоне недовольства российской общественности проводимым Вашингтоном курсом. Приезд посла США в Москву организовали так, чтобы защитить посла от гнева людей.

Ранее сообщалось, что новый посол США в России Линн Трейси покинула здание МИД РФ, где пробыла примерно полчаса. В здании МИД РФ новый посол США передавала копии верительных грамот.



Политолог прокомментировал визит нового посла США в МИД РФ

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