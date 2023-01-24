Новый посол США в России прибудет в Москву до конца месяца – Госдеп

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

Новый посол США в России Линн Трейси приступит к работе в Москве до конца января. Об этом сообщает официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы ожидаем, что посол Трейси в ближайшие дни отправится в Российскую Федерацию, где она представит верительные грамоты", – приводит его слова РИА Новости.

Прайс уточнил, что посол прибудет в Москву в этом месяце. По его словам, Трейси сейчас проводит совещания в Вашингтоне.

Кроме того, представитель госдепартамента подтвердил встречу Трейси с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Он не раскрыл подробностей встречи, но заявил, что они не обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

США выбрали нового посла в РФ в декабре прошлого года. Трейси стала первой женщиной на данном посту. До этого она уже работала в Москве в качестве заместителя главы дипломатической миссии в 2014–2017 годах.

Прежний посол США в России досрочно уехал на родину из-за болезни и смерти жены. Кандидатура Трейси была предложена президентом США Джозефом Байденом.



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