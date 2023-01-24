Посол заявил о планах Запада дать Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Страны Запада планируют передать Эстонии современные виды вооружения, способные держать под прицелом Санкт-Петербург. Такое мнение высказал посол РФ в Таллине Владимир Липаев.

По его словам, англосаксы намерены создать вокруг России не только политическое, экономическое и культурное давление, но и военное.

"Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия", – сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Здесь же посол задался вопросом о том, с кем планирует начать вооруженный конфликт таллинское правительство.

Накануне Россия приняла решение о снижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в ответ на сокращение действующих послов РФ в Таллине. РФ попросила дипломата из Эстонии покинуть страну до 7 февраля.

В ответ на это Эстония заявила об аналогичном решении для российского посла в Таллине. Он, по заявлению МИД Эстонии, также обязан покинуть страну до 7 февраля.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!