Новый посол США в России покинула здание МИД РФ

Фото: Москва 24

Новый посол США в России Линн Трейси покинула здание МИД РФ, где пробыла примерно полчаса. Об этом сообщает РИА Новости.

Возле здания дипломата встретили подростки с антиамериканскими лозунгами, на которые посол не отреагировала. Трейси также не общалась с журналистами на выходе.

В здании МИД РФ новый посол США передавала копии верительных грамот.

США выбрали нового посла в РФ еще в декабре прошлого года. Трейси стала первой женщиной на данном посту. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в период с 2014 по 2017 год специалист занимала пост замглавы дипмиссии.

В качестве посла Линн Трейси прибыла в столицу России 26 января.

Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот

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