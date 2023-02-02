Посол РФ в США назвал ненормальным то, что Блинкен передает сообщения Лаврову не напрямую

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что считает ненормальным, когда госсекретарь США Энтони Блинкен оставляет послания главе МИД России Сергею Лаврову через кого–то вместо того, чтобы позвонить напрямую. Об этом дипломат сообщил в эфире Первого канала.

В частности Антонов вспомнил случай, когда Блинкен передал сообщение Сергею Лаврову через главу МИД Египта Самеха Шукри. Также российский дипломат заявил, что контакты высокого уровня носят эпизодических характер.

Ранее посол России в Вашингтоне заявил, что заявления администрации США касательно биологических исследований на Украине над предотвращением пандемии противоречат сами себе. По словам Антонова, Соединенные Штаты рассматривают Украину как площадку для своих экспериментов, связанных с ВИЧ–инфекцией.

До этого Антонов заявил, что российская армия уничтожит танки Abrams, если США поставят их на Украину. Он подчеркнул, что США постоянно повышают "планку" военного содействия, особенно когда армия РФ одерживает новые победы.

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