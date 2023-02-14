Глава МИД Польши заявил, что министерство уволило всех выпускников МГИМО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволили из министерства иностранных дел Польши. Об этом рассказал глава ведомства Збигнев Рау.

Он заявил, что выпускники МГИМО уже как два месяца не являются специалистами МИД страны. Однако министр не уточнил количество уволенных.

"Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации", – цитирует его Gazeta Polska Codziennie.

Польский министр подчеркнул, что российский вуз был частью великого проекта советского империализма, который являлся в том числе инвестицией в его функционирование.

Ранее посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что польская сторона недовольна проектом десятого пакета санкций Евросоюза против России. Варшава не оценила отсутствие ограничений для "Росатома" и импорта алмазов из РФ.



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