МИД назвал недружественным решение Нидерландов сократить число российских дипломатов

Фото: телеграм-канал "МИД России"

МИД РФ назвал недружественным шагом решение Нидерландов сократить число российских дипломатов в стране. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте министерства.

"Расцениваем решение Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности Торгового представительства РФ в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений", – отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что на протяжении года посольства прикладывали усилия, чтобы выстроить доверительные отношения, которые пострадали от инициированных Нидерландами высылок в марте прошлого года.

МИД России подозревает, что договоренности между сторонами были разорваны голландскими властями по указанию извне.

Кроме того, в ведомстве заявляют, что основы торгово-экономического сотрудничества были подорваны из-за приостановки деятельности Торгового представительства в Амстердаме.

Российская сторона не принимает оправдания Нидерландов о том, что все решения были приняты из-за ситуации на Украине.

"В Нидерландах должны помнить, что на их совести ряд резонансных преступлений в ходе операций НАТО в Ираке и других регионах мира", – добавили в МИД.

Ранее стало известно, что 17 российских дипломатов должны покинуть Нидерланды в рамках решения об уравнивании численности дипработников в обеих странах.

До этого российское министерство иностранных дел предупреждало, что Москва ответит на решение Нидерландов по высылке российских дипломатов.

Позже сообщалось, что генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет временно закрыто в связи с нехваткой персонала из-за высылки из России большого количества нидерландских дипломатов.

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