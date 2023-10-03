03 октября, 08:40Политика
Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов – СМИ
Фото: 123RF/marisafoto
Индия потребовала от Канады к 10 октября вывести 41 дипломата со своей территории, сообщает "Радио 1" со ссылкой на британскую газету Financial Times.
По информации издания, сейчас в Индии находятся 62 канадских дипломата. Нью-Дели грозится лишить дипломатического иммунитета дипломатов, которые останутся в стране после указанной даты.
Отношения между двумя странами усугубились после того, как Оттава обвинила Нью-Дели в организации покушения на лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Суррея в Британской Колумбии
После этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, которого подозревает в работе на индийскую разведку.
19 сентября Индия решила выслать высокопоставленного канадского дипломата, ему предложили покинуть страну в течение пяти дней.
Отмечалось, что решение демонстрирует увеличивающуюся обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела страны и их участием в антииндийской деятельности.
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