Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов – СМИ

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Индия потребовала от Канады к 10 октября вывести 41 дипломата со своей территории, сообщает "Радио 1" со ссылкой на британскую газету Financial Times.

По информации издания, сейчас в Индии находятся 62 канадских дипломата. Нью-Дели грозится лишить дипломатического иммунитета дипломатов, которые останутся в стране после указанной даты.

Отношения между двумя странами усугубились после того, как Оттава обвинила Нью-Дели в организации покушения на лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Суррея в Британской Колумбии

После этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, которого подозревает в работе на индийскую разведку.

19 сентября Индия решила выслать высокопоставленного канадского дипломата, ему предложили покинуть страну в течение пяти дней.

Отмечалось, что решение демонстрирует увеличивающуюся обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела страны и их участием в антииндийской деятельности.

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