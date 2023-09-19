Индия выслала канадского дипломата

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Индия приняла решение выслать высокопоставленного канадского дипломата, ему предложили покинуть страну в течение пяти дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Индии.

"Верховный комиссар Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии", – сказано в заявлении.

Отмечается, что решение демонстрирует увеличивающуюся обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела страны и их участием в антииндийской деятельности.

Ранее сообщалось, что Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата, которого подозревает в работе на индийскую разведку. Канадские власти предполагают, что спецслужбы Индии были причастны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара, которое произошло в июне этого года.

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