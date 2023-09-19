Канада высылает высокопоставленного индийского дипломата

Фото: depositphotos/selensergen

Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата, которого подозревает в работе на индийскую разведку. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Мы высылаем высокопоставленного индийского дипломата из Канады", – приводит ее слова РИА Новости.

Жоли подчеркнула, что Оттава "не потерпит никакого вмешательства в свои дела".

Власти Канады предполагают, что спецслужбы Индии были причастны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара, которое произошло в июне этого года.

Ранее сообщалось, что Молдавия высылает одного сотрудника посольства РФ после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику. Еще двоих сотрудников посольства лишили специального допуска в аэропорт.

В свою очередь, посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что молдавское министерство иностранных дел не разъяснило внятно, в чем состоит неподобающее поведение сотрудников дипмиссии России при прилете Минниханова.