Молдавия высылает сотрудника посольства РФ после инцидента с Миннихановым

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Молдавия высылает одного сотрудника посольства РФ после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику. Об этом заявил пресс-секретарь молдавского МИД и европейской интеграции Филип Кожокару.

"Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт", – передает ТАСС его слова.

В свою очередь, посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что молдавское министерство иностранных дел не разъяснило внятно, в чем состоит неподобающее поведение сотрудников дипмиссии России при прилете Минниханова.

Ранее глава Татарстана заявил, что молдавское руководство признало его нежелательным лицом, из-за чего он не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов.

Один из организаторов конгресса, депутат молдавского парламента Александр Суходольский рассказал, что он направил Минниханову официальное приглашение, однако главе Татарстана не разрешили спуститься с самолета и выдали бумагу об отказе во въезде.

Позже первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал, что власти Молдавии решили не пускать в страну главу Татарстана Рустама Минниханова ради высокой оценки Евросоюза и США.

По его мнению, Молдавия, или по крайней мере ее президент, старается быть "в контексте антироссийской повестки", которую выстроил Запад на фоне проведения Россией спецоперации.

