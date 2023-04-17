В Госдуме отреагировали на решение Молдавии не пускать в страну главу Татарстана

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Власти Молдавии решили не пускать в страну главу Татарстана Рустама Минниханова ради высокой оценки Евросоюза и США, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его мнению, Молдавия, или по крайней мере ее президент, старается быть "в контексте антироссийской повестки", которую выстроил Запад на фоне проведения Россией спецоперации.

"В отличие от парламента Молдавии, где более сложная политическая структура, вопросы, связанные с въездными, выездными процедурами регулирует исполнительная власть во главе с президентом", – напомнил он.

Новиков предположил, что недопуск на территорию республики лидера одного из самых успешных российских регионов является неким символом для того, чтобы позиция официального Кишинева имела возможность получить высокую оценку в столицах ЕС и в Вашингтоне.

Депутат напомнил, что Россия обычно "не пропускает такие вещи", поэтому соответствующие формы реагирования будут реализованы.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдавии признали его нежелательным лицом, из-за чего он не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов.

Один из организаторов конгресса, депутат молдавского парламента Александр Суходольский рассказал, что он направил Минниханову официальное приглашение, однако российскому политику даже не дали спуститься с самолета и выдали бумагу об отказе во въезде.

В конце января этого года США в рамках очередного расширения санкций против РФ ввели ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц РФ. Они затронули в том числе главу Минпромторга Дениса Мантурова, а также Рустама Минниханова и его супругу Гульсину. На днях Минниханова с женой в санкционный список включила Канада.



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