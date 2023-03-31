Власти Аргентины начали массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания

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Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать гражданам РФ в продлении туристического пребывания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заведующего консульским отделом российского посольства в республике Георгия Полина.

По его словам, россиянам также отказывают в оформлении видов на жительства и предписывают покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой депортации. На сегодняшний день речь идет о нескольких десятках случаев, добавил консул.

Полин сообщил, что миграционная служба обосновывает свои отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, по которому обладатели обыкновенных загранпаспортов РФ могут пребывать на территории Аргентины без визы не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Однако в течение прошлого года ведомство удовлетворяло большую часть запросов граждан РФ на продление туристического пребывания в стране.

"Исходили бы из того, что недискриминационная реализация таких положений аргентинского законодательства подразумевает, что и гражданам других стран, имеющих с Аргентиной безвизовой режим, отказывали бы в выдаче ВНЖ, если в соответствующих двусторонних или многосторонних договорах содержатся схожие положения. В последние месяцы же на слуху почти исключительно российские граждане", – подчеркнул российский дипломат.

Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что шести беременным россиянкам отказали во въезде в страну из-за подозрений в предоставлении ложной информации о целях поездки.

По словам Кариньяно, у миграционной службы есть алгоритм действий для решения ситуаций с подозрением в предоставлении ложных данных о целях поездки.

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