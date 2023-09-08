Директор ФБР посетовал, что в США все еще слишком много российских шпионов

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Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что численность российских шпионов на территории США по-прежнему велика. Об этом он заявил во время публичного выступления в музее шпионажа в Вашингтоне.

"Традиционная угроза контрразведки со стороны РФ по-прежнему представляется серьезной. Присутствие российской разведки, я имею в виду офицеров разведки, по-прежнему слишком велико в США", – приводит его слова РИА Новости.

Рэй отметил, что ФБР постоянно сталкивается с этим, и пытается предотвращать работу российских шпионов всеми возможными способами. Он заявил, что в последние годы власти США достигли существенного прогресса в выдворении сотрудников российской разведки, но эта угроза до сих пор не устранена полностью.

Ранее сообщалось, что польские власти ввели запрет на фото- и видеосъемку ключевых объектов страны из-за страха шпионажа со стороны РФ. При этом перечень объектов, которые больше нельзя фотографировать, очень большой, однако списка с этими объектами в открытом доступе нет.



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