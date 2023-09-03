В Польше ограничили фотосъемку из-за страха перед "русскими шпионами" – СМИ

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Польские власти ввели запрет на фото- и видеосъемку ключевых объектов страны из-за страха шпионажа со стороны РФ. Об этом сообщает обозреватель издания INN Poland Конрад Багиньский.

Журналист также указал на абсурдность нововведенных требований. Так, перечень объектов, которые больше нельзя фотографировать, очень большой, однако списка с этими объектами в открытом доступе нет.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что спецслужбы страны заключили под стражу двух россиян, которых обвиняют в шпионаже и распространении пропагандистских материалов о ЧВК "Вагнер".

До этого СМИ сообщали о том, что в Польше ликвидировали якобы российскую шпионскую сеть, которая планировала взрывы поездов с оружием для Украины.

Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией