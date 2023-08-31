В Польше заявили о странном полете самолета с россиянами над Варшавой

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Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший в Москву, совершил "странный" маневр в воздушном пространстве Польши, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на польскую радиостанцию ZET.

В ее эфире привели данные мониторингового ресурса Flightradar24, согласно которым рейс из Бодрума, перевозивший российских туристов, развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова, а после пролетел над Варшавой в сторону Москвы.

Сама радиостанция объяснила такой "странный маршрут" мощным грозовым фронтом. При этом, в чем его "странность", она не уточнила. Кроме того, в Сети отмечали, что борт турецкой авиакомпании стал не единственным, кому пришлось обойти эту грозу.

Лайнеры с россиянами до сих пор летают над Польшей, поскольку самолетам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза.

Ранее посетителей и сотрудников варшавского аэропорта имени Шопена эвакуировали из-за гранаты, которую пытался провезти гражданин ЮАР.

Пассажир планировал вылететь в Дубай. Сотрудник службы безопасности аэропорта обнаружил четыре патрона в его ручной клади. После этого был проведен обыск зарегистрированного багажа. В нем офицеры обнаружили предмет, который похож на гранату. После инцидента из аэропорта эвакуировали 400 человек. Злоумышленника задержали.

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