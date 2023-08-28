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Ненависть к России и беспрекословная поддержка Украины привели Польшу к отчаянию. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Станислав Белень.

"Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша. <...> В случае поляков упорная приверженность украинскому флагу приняла характер "отчаянного" отношения, и даже вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами", – пишет он.

Белень считает, что власти Польши "предают дух добрососедства", основой которого является взаимное уважение ценностей и интересов другой страны. По мнению обозревателя, Киев нарушает подобную взаимность, но в Варшаве делают все, чтобы этого не замечать.

Ранее политолог Антон Орлов заявил, что Америка продолжает тратить деньги на антироссийские настроения в Восточной Европе, чтобы сохранить у власти лидеров этих стран, ведь они лояльны США. При этом граждане стран Прибалтики, Молдавии, Польши устали от беженцев, инфляции и военных действий, уточнил он.

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