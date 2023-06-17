Экс-разведчик США заявил, что после разгрома ВСУ украинских солдат заменят польские

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В случае полного поражения ВСУ на их место может встать армия Польши. Такую точку зрения высказал экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с Myśl Polska.

Он считает, что разгром украинской армии станет самым опасным моментом конфликта, "потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя".

Экс-разведчик считает, что Польше и прибалтийским странам придется решать, вступать ли в "опасную схватку" с риском потерять свою независимость. Риттер также полагает, что НАТО в подобном случае не станет действовать как военный блок и подвергать своих людей риску.

Ранее подобные опасения высказывал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он заявил, что Запад не хочет признавать поражение в конфликте с Москвой и может пойти на дальнейшую эскалацию конфликта.

До этого экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Альянса могут ввести свои войска на Украину для непосредственного участия в конфликте. Он предположил, что подобное может произойти, если страны – члены НАТО, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле.



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