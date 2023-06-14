Медведев заявил, что "санитарная зона" на Украине должна проходить по границам Львова

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Будущая "санитарная зона" на Украине должна проходить по границам Львова, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль", – написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с этим он обратил внимание на соучастие западных государств в подрыве "Северных потоков". Исходя из этого, отметил Медведев, у Москвы не осталось никаких ограничений воздерживаться от ликвидации кабельной связи противника, проложенной по дну океана.

Ранее Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что Москва рассмотрит вопрос создания специальной "санитарной зоны" на территории Украины в случае, если обстрелы регионов РФ продолжатся.

По словам президента, есть несколько способов борьбы с прилетами. Один из них – это повышение эффективности контрбатарейной борьбы. В таком случае полностью исключить атаки не получится, уточнил глава государства. Другой вариант – создать зону, через которую снаряды ВСУ не смогут долетать до России.

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