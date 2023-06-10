Кадыров заявил о формировании в Чечне двух новых полков Минобороны РФ

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В Чечне сформировали два новых полка Министерства обороны России, а именно "АХМАТ-Россия" и "АХМАТ-Чечня". Скоро они отправятся в зону СВО. Об этом глава региона Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Запорожской области находятся более шести тысяч чеченских бойцов из 42-й дивизии. Входящий в нее 78-й моторизованный полк специального назначения "Север-АХМАТ" участвует в боевых действиях на Марьинском направлении совместно вместе со спецназом "Ахмат".

По словам Кадырова, уничтоженные танки Leopard 2A6 и 2A4, БМП M2A2 Bradley в Запорожской области скоро переплавят на заводе "Азовсталь".

Ранее глава Чечни сказал, что силы чеченских подразделений смогут разобраться с украинскими диверсантами, которые атакуют Белгородскую область. Он объяснил, что для ликвидации бандгрупп на территории РФ без последствий для мирного населения и инфраструктуры необходимы особенные знания и подготовка, которыми обладают чеченские бойцы

Также Кадыров заявил, что подразделения ВС РФ от Чеченской Республики "открыли сезон охоты" на украинских диверсантов, активизировавшихся в зоне спецоперации. По словам главы республики, в ходе спецмероприятий бойцы чеченских подразделений лишают членов ДРГ формы, боеприпасов и провизии.

Стало известно об успехах "Ахмата" на марьинском направлении в зоне СВО