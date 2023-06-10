Гладков поблагодарил глав регионов РФ за поставки гуманитарной помощи

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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил глав регионов России за поставки гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Шебекинского округа. Информация появилась в его телеграм-канале.

По словам Гладкова, помощь поступила из Татарстана, Московского, Липецкого, Воронежского и других регионов. За несколько дней в специальный пункт прибыло 74 машины.

"Мы очень благодарны за поддержку. Я с уверенностью могу сказать, что половина регионов Российский Федерации сегодня с нами на контакте", – написал губернатор.

Гладков отметил, что большое количество помощи поступает из Москвы. В частности, постельные принадлежности: постельные комплекты, одеяла, подушки.

Ранее губернатор поделился, что 49 жителей Шебекинского округа покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ. Они выехали в Тульскую область.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы украинской стороны. 9 июня российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и сбила две воздушные цели на подлете к городу. Пострадавших не выявили.

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