Почти 50 беженцев из белгородского Шебекино отправились в Тульскую область

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

49 жителей Шебекинского округа покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ и выехали в Тульскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Помимо Тульской, Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 жителей из Шебекинского округа. Вчера, например, губернатор Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, встретился с нашими жителями. Посмотрел, как они устроились, и я очень благодарен лично ему и всем губернаторам, которые откликнулись на нашу беду и принимают наши семьи, принимают наших детей", – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что гуманитарная помощь приходит почти из всех регионов России. По словам губернатора, в субботу было получено и разгружено 79 фур, что составляет более 200 тонн груза. Пункты выдачи в ближайшие два дня будут закрыты для сортировки и доставки товаров.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы украинской стороны. Из последнего – российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и сбила две воздушные цели на подлете к городу. Пострадавших не выявили.

Стало известно о новых обстрелах ВСУ Белгородской области