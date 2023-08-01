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01 августа, 21:43

Политика

В Минобороны Польши заявили об увеличении группировки на границе с Белоруссией

Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Польша нарастит группировку войск на границе с Белоруссией из-за инцидента с предполагаемым нарушением воздушного пространства двумя вертолетами. Об этом следует из заявления министерство обороны республики.

"Министр национальной обороны, председатель комитета по делам национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак приказал увеличить число солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты", – говорится в уведомлении.

Как следует из сообщения, польская сторона проинформировала НАТО об инциденте.

Минобороны Белоруссии, в свою очередь, отметило надуманность обвинений Польши в нарушении госграницы белорусскими Ми-24 и Ми-8. В оборонном ведомстве страны охарактеризовали соответствующие обвинения как сделанные "в стиле одна бабка сказала".

Ранее МИД Польши вызвал поверенного в делах Белоруссии по причине якобы нарушения воздушного пространства республики белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8.

Польша выразила решительный протест и призвала белорусскую сторону подробно и незамедлительно объяснить инцидент. Варшава расценивает произошедшее как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе, уточнили в МИД.

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